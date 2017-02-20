大戶出手 近3個月掃進百億元豪宅

2017-02-20 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣股匯市明顯看到熱錢進場跡象，而精華區豪宅也跟著受惠，據報導，累計近3個月以來，北市總價上億元的豪宅，就至少成交100億元，幾乎超越2015年、2016年全年豪宅交易量。

近期以來房市交易呈現混沌，指標豪宅「帝寶」法拍價格跌破每坪 200萬元，對豪宅市場具有震撼性效果，但同時，游資潛買豪宅的動作也同時進行中，《工商時報》報導，最具爆炸性的交易案是華固建設「華固名鑄」，對外公告成交8戶、約23.366億元，但含未公告交易量，至2月中旬累積成交12戶，總交易40多億元，佔總銷85億元，銷售率已超過4成。

另外豪宅客掃樓的情況一一曝光，如陳泰銘買砸10億元進「文華苑」2戶、林姓美容界人士 13億買進「台北一號院」7戶、印尼紡織大王宋良浩接班人宋大江1.72億購入「西華富邦」、長榮集團張國煒花9億買下「敦南樞苑」3戶、另有大戶4.2億元大單敲進2戶「良茂京都」，而「信義文心」、「琢白」都陸續成交。