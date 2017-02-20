大戶出手 近3個月掃進百億元豪宅
2017-02-20 07:41
〔即時新聞／綜合報導〕台灣股匯市明顯看到熱錢進場跡象，而精華區豪宅也跟著受惠，據報導，累計近3個月以來，北市總價上億元的豪宅，就至少成交100億元，幾乎超越2015年、2016年全年豪宅交易量。
近期以來房市交易呈現混沌，指標豪宅「帝寶」法拍價格跌破每坪 200萬元，對豪宅市場具有震撼性效果，但同時，游資潛買豪宅的動作也同時進行中，《工商時報》報導，最具爆炸性的交易案是華固建設「華固名鑄」，對外公告成交8戶、約23.366億元，但含未公告交易量，至2月中旬累積成交12戶，總交易40多億元，佔總銷85億元，銷售率已超過4成。
另外豪宅客掃樓的情況一一曝光，如陳泰銘買砸10億元進「文華苑」2戶、林姓美容界人士 13億買進「台北一號院」7戶、印尼紡織大王宋良浩接班人宋大江1.72億購入「西華富邦」、長榮集團張國煒花9億買下「敦南樞苑」3戶、另有大戶4.2億元大單敲進2戶「良茂京都」，而「信義文心」、「琢白」都陸續成交。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 全國基層農會改選 藍綠版塊未動
- E.戈登三分球稱霸 火箭第一人
- 自由談》從「大撈特撈」到「能撈就撈」…
- 最後一夜！ 台灣燈會大爆滿
- 鏗鏘集》高級台灣人陳庚金
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲
- 小檔案：水火同源
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 02/20 各報重點新聞一覽
- Ella睡美人 老公出賣床照
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 〈50 Plus〉媽媽的心靈存摺
- 〈愛瘋迷〉夫妻孕事 關你啥事
- 《中英對照讀新聞》Bike-promoting Belgian minister finds own cycle stolen－推廣騎自行車的比利時部長發現自己的單車被偷了
- 貴婦被控放任小孩亂跑 打破杯子卻不願原價賠償
- NBA》最遙遠的距離？這影片帶你看KD、魏少休息室座位（影音）
- 旅美自找的！ 何紹彬拚進馬林魚1A
- 相愛容易相處難 黎明樂基兒婚姻4年玩完
- 顏大和：制度面議題未提及 效果待觀察
- 川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 7月起 農會與產合社須加保產品責任險
- 風光受訪過後… 女士官督導長突調職
- 《醫生說法》酒測值1.1 接近神智不清
- 《順風婦產科》童星長大走偏 變臉全裸拍三級片
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 看完歌神！老蕭噴淚 江蕙驚傳扭到
- 苗栗農會改選 8鄉鎮市激戰
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 救國團三階段 都與國民黨關係密切
- 劉奕兒周旋3男 《美好年代》結局翻盤
- 忙完年改後 副總統︰下一步抗暖化
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大戶出手 近3個月掃進百億元豪宅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分