2/19重要財經新聞一覽
2017-02-19 09:23
自由時報財經︰臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
臉書等社群網站廣告充斥中國賣家，不少民眾循著社群網站廣告購物，結果商品不合用或買到假貨，卻找不到人處理退換貨，因此受害、受氣的案例不少。
相關新聞請見：臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
蘋果日報財經︰保時捷永業合資 設台分公司
著眼於台灣市場重要戰略意義，德國保時捷與在台總代理永業昨正式宣布，將合資成立在台分公司「保時捷台灣」，明年正式營運後，在台投資版圖將持續擴大。
工商時報財經︰14檔配息金雞 有潛利
台股昨（18）日補交易，雖外資休假影響成交量能，但周線仍順利寫下連二紅，延續高檔震盪格局。資金並轉向尋覓中小型潛力股，掀起一波補漲行情，包括全科、瑞軒、漢唐等14檔，至少5年以上年年配息，且目前股價水位不高，換算現金殖利率皆優於1月大盤平均4.26％水準，有機會吸引買盤，助攻多頭仰攻萬點大關。
中國時報財經︰台達電攜手科博館
台達電子文教基金會與國立自然科學博物館攜手，打造「物理世界」展區，18日正式開幕，台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，展區以遊戲及互動的方式，與台達熟悉的電力電子及自動化領域能力結合，推出精緻有趣的各項物理展演，為下一代提供最好的科學教育養分。
星島日報財經︰下半年迎第二浪 恒指上望兩萬八
港股甫踏入雞年，已勢如破竹突破24000關，知名獨立股評人陳永陸昨日出席一個投資講座時預期，港股今年將出現兩個升浪，現時經歷的首個升浪或會升至25000水平後出現調整，到下半年再展升勢，恒指於資金市推升下，有機會見28000點，甚至挑戰29000點關。
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