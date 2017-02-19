「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股
2017-02-19 08:44
「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕全球投資名人中，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）很具盛名，但去年第4季卻慘賠，據報導，主要是押寶希拉蕊當選落空，又做空美股，偏偏選舉結果揭曉，不止川普當選，還帶動美股上揚，使得他慘賠。
綜合媒體報導，索羅斯捐給希拉蕊高 1060萬美元，成了泡沫，且放空標普500指數、iShares羅素2000小型股指數ETF、工業股等，全部慘賠，賠率從9.4%到27%。
索羅斯唯一做多的是銀行股，上一季持有SPDR金融指數基金（SPDR Financial Select Sector ETF）約7,270萬美元買權部位，已上漲 27%。
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