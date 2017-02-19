| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股

「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股。（路透）

2017-02-19  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕全球投資名人中，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）很具盛名，但去年第4季卻慘賠，據報導，主要是押寶希拉蕊當選落空，又做空美股，偏偏選舉結果揭曉，不止川普當選，還帶動美股上揚，使得他慘賠。

綜合媒體報導，索羅斯捐給希拉蕊高 1060萬美元，成了泡沫，且放空標普500指數、iShares羅素2000小型股指數ETF、工業股等，全部慘賠，賠率從9.4%到27%。

索羅斯唯一做多的是銀行股，上一季持有SPDR金融指數基金（SPDR Financial Select Sector ETF）約7,270萬美元買權部位，已上漲 27%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 索羅斯 美股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：「金融巨鱷」索羅斯栽了！去年慘賠美股


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.