大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2017-02-18 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月18日）開獎的第106000014期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000042期今彩539頭獎開出2注，由嘉義縣朴子市安福里光復路82號1樓的「歡喜台灣彩券行」、花蓮縣花蓮市主權里德安一街87號1樓的「金鑫商行」。

第106000014期大福彩中獎號碼為：「02、08、09、22、28、33、37，特別號05」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共112注獲得，每注可得4000元；肆獎共2237注獲得，每注可得400元；普獎共1萬5783注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第106000042期今彩539中獎號碼為「04、06、09、16、37」頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共253注獲得，每注可得2萬元；參獎共8859注獲得，每注可得300元；肆獎共9萬2389注獲得，每注可得50元。

第106000042期39樂合彩中獎號碼為「04、06、09、16、37」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共332注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬413注中獎，每注可得1125元。

第106000042期3星彩中獎號碼為「337」，正彩共53注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000042期4星彩中獎號碼為「9431」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」