兆豐金強化內控 員工搶考「國際反洗錢師」證照
2017-02-18 21:17
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀去年遭美重罰，甚至被外界懷疑洗錢，兆豐金砸下重金，規畫建置防制洗錢作業系統，更鼓勵員工取得「國際反洗錢師（CAMS）」專業證照，不但有350名員工搶先報考，更有8人已在短期內通過考試。
兆豐金今日舉行媒體春酒，說明今年的業務重點。有鑑於去年紐約分行遭重罰，兆豐金今年特別砸下重金強化洗錢防制。
兆豐金董事長張兆順今日指出，面對內部的缺失，兆豐銀已進行全盤檢討，強化風險控管、內部控制、洗錢防制及落實法律遵循，建立該行的法遵文化。
特別在洗錢防制方面，張兆順強調，兆豐金除了委聘專業顧問，規畫建置防制洗錢作業系統、充實法遵、洗錢防制及資訊等專業人員，更鼓勵員工取得「國際反洗錢師（CAMS）」專業證照。
據了解，「國際反洗錢師」的訓練費用昂貴，但兆豐銀承諾全額負擔費用，由於該測驗剛剛推廣至台灣，目前一次測驗僅有7個名額，兆豐銀至今已有8人通過考試，還有350人排隊搶報。
兆豐銀預估，若能全部考取，兆豐銀擁有國際反洗錢師證照的員工數，將達全台8成以上。
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