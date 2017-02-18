大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-18 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月18日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大福彩：02、08、09、22、28、33、37，特別號05。
今彩539：04、06、09、16、37。
39樂合彩：04、06、09、16、37。
3星彩：337。
4星彩：9431。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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