大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-18 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月18日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大福彩：02、08、09、22、28、33、37，特別號05。

今彩539：04、06、09、16、37。

39樂合彩：04、06、09、16、37。

3星彩：337。

4星彩：9431。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」