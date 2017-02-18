張兆順：一流銀行都被罰過 兆豐金1.8億美元最少
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控董事長張兆順今日指出，所有世界一流銀行都曾被美國罰過一圈，理由都與兆豐銀相同，兆豐金的1.8億美元還是最少的，但在其他國家不但未曾引發軒然大波、也沒有金管會主委下台，到今天，台灣還有媒體散布不實訊息，讓他已經「有點受不了了」。
兆豐金今日也發布新聞稿強調，日前有名嘴在談話性節目中直指，「美國金管局決定封存沒收兆豐銀行紐約分行…」，根本與事實不符，兆豐金鄭重聲明，「相關指稱子虛烏有，若再捏造不實事實，本行保有採取法律追訴權」。
去年兆豐銀在紐約分行遭罰後，董事長張兆順、總經理楊豊彥銜命救火，進行全面組織改造，各子公司高層幾乎全換，兆豐金控今日舉行媒體春酒，各子公司董、總、發言人全數出席。
張兆順致詞時指出，去年兆豐銀遭罰，原因在於相關交易資訊系統不符規定，但「所有世界一流銀行都被罰過一圈，1.8億美元是全世界最少的」，代表兆豐銀「在世界上很渺小。」不過，他不解，那些大銀行遭重罰，未曾在該國國內掀起軒然大波，台灣卻吵到連金管會主委都因此下台，至今仍有電視談話性節目，持續引用不實資料在造謠，前日甚至直指「兆豐銀紐約分行要被美國接管」，張兆順坦言，「我已經有點受不了了」。
兆豐金2016年稅後淨利223.87億元，較2015年大減68.86億元，張兆順分析原因有三，主要是銀行紐約分行遭罰1.8億美元（新台幣58億元），此外，去年增提呆帳準備42億元，再加上前年有高鐵特別股收益入帳，導致去年獲利表現與前年相較，大減近70億元。
張兆順強調，若排除外在因素，兆豐金本業並未衰退，凸顯兆豐金的體質，預期今年獲利不會比去年差。
針對去年遭重罰，張兆順強調，他將此視為「繳學費」，在內部全盤檢討缺失、提出對策，立刻行動後，希望能「打斷手骨顛倒勇」，將今年視為兆豐金的「轉型元年」。
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