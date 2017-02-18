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上奇處分對宏羚持股 損失1900萬元

2017-02-18  19:56

〔記者陳柔蓁／台北報導〕經營軟體代理的上奇（6123）公告，董事會決議處分原持有的51％國內轉投資子公司宏羚，其中33.06％予能率豐聲公司與能率壹創業投資公司，處分股權共計800萬股，交易金額為1.2億元，處分宏羚的損失約新台幣1900萬元。法人推估讓上奇每股盈餘（EPS）損失0.34元，以去年EPS4.66元看來，影響有限。

上奇董事長張孝祺表示，宏羚投報率不理想，公司重視核心事業的擴展與投資事業的綜效，因為現在的無紙化趨勢、該產業萎縮，經營辦公室輸出設備業務表現不理想。

張孝祺看好東南亞發展，上奇的產業佈局馬來西亞、香港、中國、印尼、新加坡等，之後將重心放在數位印刷與雲端事業，並認為包材印刷部分類比轉數位商機很大。

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  • 上奇董事長張孝祺。（記者陳柔蓁攝）

    上奇董事長張孝祺。（記者陳柔蓁攝）

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