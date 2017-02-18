加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元

台塑化宣布下週汽柴油價格每公升調降0.1元。（記者張慧雯攝）

2017-02-18 17:11

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑石化公司宣布，自106年2月20日（週一）凌晨1時起，調降汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。