加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元
2017-02-18 17:11
台塑化宣布下週汽柴油價格每公升調降0.1元。（記者張慧雯攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕台塑石化公司宣布，自106年2月20日（週一）凌晨1時起，調降汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
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