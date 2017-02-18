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補上班日台股成交量616億元 金管會：符合預期

2017-02-18  16:36

〔記者王孟倫／台北報導〕今天是228假期的補上班日，台股全球獨步開盤，成交量為616億元；金管會表示，週六各國未開市，在缺乏外資法人參與下，台股成交量尚有6百多億元，符合原本預期；此外，今年還有端午節、雙十國慶兩個補上班日，也要正常開市交易。

過去補上班日的台股成交量，經常發生量能窒息狀況，例如去年6月4日為端午節連假之補上班日，當天交易量甚至不到300億元。

金管會官員指出，補上班日的台股量能表現，主要視當時行情而定，約正常交易日的三到八成；若從數據來看，二月以來、台股日均量為1100億元，而周五成交量約900億元，換言之，今天有6百多億元，屬於正常表現。

根據統計，這次週六補上班日，三大法人（外資、投信及自營商）在集中市場交易金額約占整體20.1%，也就是說，今天有近8成交量為自然人（散戶）買賣交易；至於外資法人，僅占6.7%。

對此，金管會表示，因為在平日，外資在台股交易量就佔了三成，但今天週六外資多半在休假狀態，對台股買賣超金額都大幅萎縮，使得自然人交易比重大幅攀升。

日前，有部分券商建議補班日不要開市，除了減少成本浪費，也可避免近期已經拉抬起來的台股行情，受到不必要影響；不過，經金管會研議後，仍宣布維持補班日正常開市。

金管會強調，2017年台股開市日期，已經在去年九月就公告，因此，為配合投資人交易需求及金融市場運作穩定性，今年彈性放假補上班日，仍維持開市交易。

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  • 台股今天全球獨家開市，成交量為六百多億元，金管會表示，屬於正常表現。（記者王孟倫攝）

    台股今天全球獨家開市，成交量為六百多億元，金管會表示，屬於正常表現。（記者王孟倫攝）

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