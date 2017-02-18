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三大法人買超11億 外資買超9億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣11.02億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-18  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣11.02億元。

外資今天買超9.37億元，投信賣超2.62億元，自營商買超4.27億元。

台股今天漲20.16點，收在9779.92點，成交值新台幣616.74億元。

106年02月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 965,152,330 763,735,700 201,416,630
自營商（避險） 2,759,130,611 2,533,547,542 225,583,069
投信 567,967,490 830,333,280 -262,365,790
外資及陸資 2,504,533,045 1,567,150,604 937,382,441
合計 6,796,783,476 5,694,767,126 1,102,016,350

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