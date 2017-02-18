三大法人買超11億 外資買超9億
2017-02-18 15:08
台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣11.02億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣11.02億元。
外資今天買超9.37億元，投信賣超2.62億元，自營商買超4.27億元。
台股今天漲20.16點，收在9779.92點，成交值新台幣616.74億元。
|106年02月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|965,152,330
|763,735,700
|201,416,630
|自營商（避險）
|2,759,130,611
|2,533,547,542
|225,583,069
|投信
|567,967,490
|830,333,280
|-262,365,790
|外資及陸資
|2,504,533,045
|1,567,150,604
|937,382,441
|合計
|6,796,783,476
|5,694,767,126
|1,102,016,350
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