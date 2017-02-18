台股全球獨步開盤邁向9800點大關 收盤小漲20.16點
〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（18）日全球獨步開盤，雖然成交量縮減，但指數表現仍是穩中透堅、持續上漲，在股王大立光領軍下朝9800點大關邁進，收盤上漲20.16點、以9779.92點作收，成交量為616.74億元；法人表示，從期貨盤來看仍是多單居上風，台股盤堅繼續上漲的機會大，但投資人也要居高思危，若出現長黑爆量就要趕快降低持股。
未來資產投信表示，台股在美股領軍衝鋒下直衝9800點大關，在外資熱錢持續匯入下，現貨買盤回流，新台幣匯價也創新高、多頭仍屬強勢，由於熱錢持續流入，權值股與中小型股輪流帶動下，配合量能超過千億，萬點可期；凱基投信認為，在總體經濟面無虞、國內景氣對策訊號持續轉正面及企業獲利逐步提升等利多因子加持下，預期台股指數高點將落在第一季末及第二季初左右，行情將由中小型股點燃。
凱基開創基金經理人曾偉淳表示，低本益比、高成長性及獲利轉機強勁的個股相對具投資利基；他分析，電子股看好半導體及電子零組件族群，原物料類股則首選受惠成本拉升及利差擴大的族群，相對看好紡纖上游的加工絲及尼龍等產品，以及與中國連動性較高且受惠於供給側改革之水泥及碳黑族群，此外，因受惠於庫存回補，農曆年後二線塑化股表現活躍，若遇中油歲修使得股價修正，也是逢低買進的好時機。其餘包括PA族群、金融、MacBook供應鏈及蘋概股等也有不錯表現， iPhone 8今年將大改款，外資圈看好供應鏈廠商將較以往提早1至2個月、也就是從3至4月份起開始拉貨，且iPhone 8備貨量可望擊敗iPhone 6成為歷年來最大，可追逐具落後補漲機會的蘋概股。
面對台股持續向上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到資金簇擁以及期待產業營運逐季走高的因素，台股持續維持在高點，考量目前市場產業面的風險不高，但指數仍在相對高點，布局方向建議選擇有轉機性且基期較低的股票或逢低布局營運持續亮眼的股票，避免追高，須隨時觀察外資動向與國際股市行情的變化，控管下檔風險為宜。
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