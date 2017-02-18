台股收盤上漲20.16點 報9779.92點
2017-02-18 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲20.16點，漲幅0.21％，報9779.92點，成交金額為616.74億元。
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