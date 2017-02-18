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領重大傷病證明逾96萬人 元大人壽：有重大傷病保險更安心

2017-02-18  13:00

〔記者張慧雯／台北報導〕據衛生福利部統計，截至2015年底領取重大傷病證明的人數已超過96萬人，與1995年健保開辦時人數成長已超過4倍；元大人壽建議，投保重大傷病保險將能有效減輕負擔。

至2015年止，全台因長期洗腎而領取重大傷病證明人數已逼近8萬人，其每次住院日數平均為10.6日，住院醫療費用約6萬元，換算之後每天花費在醫療支出將近6000元，長期下來常常成為患者家中經濟與社會醫療沉重的負擔。

元大人壽解釋，目前市場上常見的重大傷病商品類型，主要可分為「還本型」和「一年定期型」兩種。

「還本型」除了在保障期間內享有重大傷病保障外，保單到期還可領回一筆滿期保險金；「一年定期型」則僅針對重大傷病保障，民眾可依個人預算與風險規劃狀況決定投保類型。此外，部分重大傷病保險商品除了提供重大傷病保險金給付，另外針對特定重大傷病項目再提供額外給付，並涵蓋身故、大眾運輸意外身故、意外殘廢及殘廢生活扶助等項目，擴大保障範圍，讓民眾在規劃重大傷病同時，也一次滿足意外及壽險保障。

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  • 國內重大傷病證明逐年攀升超過96萬人，元大人壽建議有重大傷病保險更安心。（記者張慧雯攝）

    國內重大傷病證明逐年攀升超過96萬人，元大人壽建議有重大傷病保險更安心。（記者張慧雯攝）

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