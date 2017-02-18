台紙委託書戰開打 董座「50元禮券」抗總座「護唇膏」
2017-02-18 12:32
台紙委託書徵求戰開打，董座以「50元禮券」對抗總座「護唇膏」。圖為董事長簡鴻文。（記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙委託書徵求戰開打，根據先前公告，已確定股東臨時會鬧雙包，董事長簡鴻文今日發布聲明，更公開質疑台紙公告紀念品，應是「全家50元禮券」，而非公司公告的「兩條護唇膏」。
台紙上週公告，將分別於3月13日及3月31日，二次召開股東臨時會，台紙日前也公告確定此次紀念品為「護唇膏」。
董事長簡鴻文今日發布聲明，抨擊經營團隊，強調他已依董事長權責，依規定決定台紙公司股東會紀念品之樣式及價格為「全家便利超商五十元超商禮券」。
他表示，護唇膏紀念品，實用性恐不合於股東大眾之需求，且若以非台紙公司董事長依規核定的護唇膏紀念品進行委託書徵求，恐涉不法、恐成立「價購」委託書之行為。
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