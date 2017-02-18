台紙董座簡鴻文再發聲明 要求發言人交出「重訊金鑰」
台紙董座簡鴻文再發聲明，要求發言人交出「重訊金鑰」（圖：記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭每日都有新進展，董座簡鴻文上午再發聲明，抨擊台紙經營團隊利用重大訊息發布不實訊息，要求發言人尤其偉交出「重訊金鑰」，並直指3月13日的股東臨時會是違法召開。
簡鴻文聲明如下：
一、 為維護台紙公司及股東之權益，依證交所有關上市公司重大資訊處理作業程序第11條規定，台紙公司之重大訊息發言人自2月18日起由簡鴻文董事長擔任，依規撤換近期多次發布不實重訊【舉例2月17日重訊惡意斷章取義台紙公司管理「一般印鑑（不包括公司登記大小章印鑑）」之辦法，誣告董事長偽造文書云云，損害公司形象及股東權益至鉅】，誤導廣大投資人之尤其偉，尤其偉等相關人員應立即將重訊金鑰交給發言人簡鴻文董事長，以維護資本市場資訊公開之秩序；台紙公司及簡鴻文董事長併保留追訴尤其偉及相關人員之民刑事責任！
二、 當然解任之監察人陳如舜，竟然違法召集3月13日股東會，要解任董事（長）及目前唯一合法之監察人和旺公司，如此只會造成台紙公司更多紛擾而損害全體股東之權益！難道是惡意要造成三月底前沒有董事長可召集董事會通過財報？是惡意要讓僅存合法之監察人和旺公司，無法承認台紙公司財報嗎？
三、 簡鴻文本於董事長權責已依規定決定台紙公司股東會紀念品之樣式及價格：「全家便利超商五十元超商禮券」；若以非台紙公司董事長依規核定之護唇膏紀念品進行委託書徵求，恐涉不法、恐成立「價購」委託書之行為？！何況護唇膏紀念品，實用性恐不合於股東大眾之需求？！
四、 公司經營權所屬本應回歸股東會之全面改選董事，於改選前，簡鴻文行使董事長職權，是責任的承擔，不是權力的掌握！故謹此嚴正要求：台紙公司人員應依法行事，應維護公司名譽與股東權益！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
- 網球》鹿特丹公開賽 松加擊敗頭號種子、迪米不敵高芬
- 柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」
- 遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂
- 今天補班補課 西半部15縣市空品達「警戒橘」
- 外星生物存在？前英相邱吉爾78年前這樣說…
- 台北曼谷航線商機看好 酷鳥航增班推限時優惠
- 快把握好天氣！ 下週四低溫恐下探12度
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 機場亂丟垃圾挨轟 中媒神解：不能只怪中國遊客
- 日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
- SBL》延長賽險勝 勇士還能追第一
- 杜哈網球賽》第二輪就打包 柯珀怎麼了？
- 小檔案》勞軍捐
- 屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈
- 金正男女嫌行凶前行徑曝光！ 前晚飯店剪髮如特務
- 木村傳訊息都不讀 市原讓天王怒轉笑
- 貝克漢兒滑雪耍帥 下一秒慘跌摔斷鎖骨
- 進口熱狗機夾藏海洛因闖關 市價達6千萬
- 最殘酷的現實... 他看新聞才發現妻子是妓女
- 星二代被控借錢不還 曾說「不是要送我的嗎？」
- 貓王雙胞胎孫女遭保護性監管 全因在女兒前夫電腦搜出....
- 社論》走向第三個里程碑
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- 垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車
- MLB》淪交易籌碼又被迫移防 海賊王：日子還是要過
- 蔡英文今天見反同、挺同團體 安排費巧思
- 農業二三事》重農主義：回到農業的原點與制高點
- 嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
- 台片柏林影展獲獎 導演感言「來自台灣美麗國家」
- 東北風通過 今高溫降5度
- 拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 要軍公教能撈就撈 柱柱姐：確實不宜
- 外木山漁港清淤 採珊瑚復育
- 靠行遭拖累 車主人人自危
- 〈朵朵小語〉光亮
- 防禽流感公園禁餵鳥 最重罰1萬
- 卸任特首判有罪 曾蔭權 香港第一人
標題：台紙董座簡鴻文再發聲明 要求發言人交出「重訊金鑰」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email