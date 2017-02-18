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產業創新研發 政府補助等您拿！台東辦整合說明會

2017-02-18  09:59

［記者張存薇／台東報導］產業創新研發，政府補助等您拿！台東縣政府今天舉辦第1場補助中小企業廠商創新研發推動計畫，也邀請中央各部會說明補助計畫及條件，吸引爆滿民眾參與。

縣長黃健庭指出，台東戶籍人口22萬，實際居住16、17萬人，經濟發展最核心的問題就是市場規模太小，在縣府不斷想辦法吸引觀光客、擴展市場規模時，也希望台東在地子弟有創業機會、在地企業也能茁壯，因此在財政及經濟發展處下設了「台東一站式產業輔導辦公室」，做為在地企業發展窗口。

這次台東一站式產業輔導計畫資源說明會邀請勞動部、經濟部、農委會水保局等8個單位、提供25項中央政府資源及地方補助計畫說明，今年也首度分區辦理，除今天外，第2場說明會於20日下午1時於大武鄉公所會議室，第3場說明會於21日下午1時於池上鄉公所簡報室、第4場說明會於22日下午1時於成功鎮忠智里活動中心辦理，歡迎民眾參加。

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  • 台東縣辦資源整合說明會吸引爆滿民眾參與。（記者張存薇攝）

    台東縣辦資源整合說明會吸引爆滿民眾參與。（記者張存薇攝）

  • 台東縣辦資源整合說明會吸引爆滿民眾參與。（記者張存薇攝）

    台東縣辦資源整合說明會吸引爆滿民眾參與。（記者張存薇攝）

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