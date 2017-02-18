2/18重要財經新聞一覽

2017-02-18 09:22

自由時報財經︰台幣狂升 出國爽爽買 出口哀哀叫

二月新台幣兌美元升值幅度冠居全球主要貨幣之首，但升值是「兩面刃」，國人出國旅遊、購物是更便宜，但台灣是出口國，上市櫃公司多的是外銷大戶，不少電子大廠財務長頻喊苦，因錯估「川普行情」，押錯新台幣及美元走勢，第一季財報肯定很難看，匯損少說數億元起跳！

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蘋果日報財經︰中國大潤發證實 蘇寧求親

中國最大實體零售通路中國大潤發，傳出被阿里巴巴、騰訊與蘇寧等對岸3大知名企業同時上門追求的消息，母公司高鑫昨停牌，並在深夜公告，目前僅與蘇寧接洽，惟未來不排除與阿里巴巴或騰訊洽談，且高鑫下周一將復牌。

工商時報財經︰13檔內外雙挺 多頭匯聚

台股本周以來受熱錢效應加持，急攻挑戰9,800關卡，惟近兩日上攻力道不敵居高獲利賣壓，指數小幅回檔至9,759點。法人看好大盤將延續多頭架構，並挑選台新金、美律等13檔獲官股券商加碼、外資也大力相挺的個股，且技術指標周KD尚未過熱，可望在指數高檔震盪之際，延續多頭上攻動能。

中國時報財經︰將成立國家級投資公司 林全︰5月推稅改方案

蔡政府將「拚經濟」列為今年重點，行政院長林全昨在施政報告指出，為加快經濟復甦，行政院去年已核定「擴大投資方案」，由國家發展基金匡列1000億元，設立產業轉型基金，政府也將研議成立「國家級投資公司」。

星島日報財經︰中國業務首度見紅 東亞賺37億符預期

受內地經濟放緩影響，東亞銀行（023）的中國業務備受衝擊，撥備支出大升65%，淨虧損4.61億港元，是東亞中國首次見紅，導致去年東亞銀行盈利大跌32.6%，賺37.2億元，大致符合市場預期，每股末期息大削44%至28仙。東亞副行政總裁李民斌則繼續看好內地市場，指業務倒退是意料之內，有信心今年中國業務可扭虧為盈。