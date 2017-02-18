2/18重要財經新聞一覽
2017-02-18 09:22
自由時報財經︰台幣狂升 出國爽爽買 出口哀哀叫
二月新台幣兌美元升值幅度冠居全球主要貨幣之首，但升值是「兩面刃」，國人出國旅遊、購物是更便宜，但台灣是出口國，上市櫃公司多的是外銷大戶，不少電子大廠財務長頻喊苦，因錯估「川普行情」，押錯新台幣及美元走勢，第一季財報肯定很難看，匯損少說數億元起跳！
相關新聞請見：台幣狂升 出國爽爽買 出口哀哀叫
蘋果日報財經︰中國大潤發證實 蘇寧求親
中國最大實體零售通路中國大潤發，傳出被阿里巴巴、騰訊與蘇寧等對岸3大知名企業同時上門追求的消息，母公司高鑫昨停牌，並在深夜公告，目前僅與蘇寧接洽，惟未來不排除與阿里巴巴或騰訊洽談，且高鑫下周一將復牌。
工商時報財經︰13檔內外雙挺 多頭匯聚
台股本周以來受熱錢效應加持，急攻挑戰9,800關卡，惟近兩日上攻力道不敵居高獲利賣壓，指數小幅回檔至9,759點。法人看好大盤將延續多頭架構，並挑選台新金、美律等13檔獲官股券商加碼、外資也大力相挺的個股，且技術指標周KD尚未過熱，可望在指數高檔震盪之際，延續多頭上攻動能。
中國時報財經︰將成立國家級投資公司 林全︰5月推稅改方案
蔡政府將「拚經濟」列為今年重點，行政院長林全昨在施政報告指出，為加快經濟復甦，行政院去年已核定「擴大投資方案」，由國家發展基金匡列1000億元，設立產業轉型基金，政府也將研議成立「國家級投資公司」。
星島日報財經︰中國業務首度見紅 東亞賺37億符預期
受內地經濟放緩影響，東亞銀行（023）的中國業務備受衝擊，撥備支出大升65%，淨虧損4.61億港元，是東亞中國首次見紅，導致去年東亞銀行盈利大跌32.6%，賺37.2億元，大致符合市場預期，每股末期息大削44%至28仙。東亞副行政總裁李民斌則繼續看好內地市場，指業務倒退是意料之內，有信心今年中國業務可扭虧為盈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
- 雙方家人已見面！楊謹華遭爆被求婚 還沒給答案
- 基隆》中正國中校舍改建 空拍翻模
- 林全內閣最大特色 陳芳明批：舉棋不定 語焉不詳
- Zoo mall未達年限就拆除 挨批先射箭再畫靶
- 〈天使圓舞曲〉偏鄉醫師
- 空間美學 水源童愛故事農倉圖書館
- 還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 星二代被控借錢不還 曾說「不是要送我的嗎？」
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 樹林》保安市民活動中心 升級藝廊
- 父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
- 憂228史料消失 薛化元籲暫停銷毀檔案
- 阿扁今生日 陳致中：會買鱔魚炒意麵給爸爸加菜
- 萬鈞計畫 確保元首安全
- 經典賽》誰來投古巴？ 日媒推測洋聯防禦率王
- 川普推特砲轟媒體 假新聞是「美國人民之敵」
- 年輕女性胸悶胸痛 小心「二尖瓣脫垂」
- 新北》回收可提塑膠袋 放賣場供重複用
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 農會改選 花檢獲10件賄選檢舉
- 台中國際動畫影展開放徵件 高額獎金全球競爭
- 疫情蔓延 新增台北、桃園2地
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 瑞芳第一家牙科 「林齒科」突遭剷平
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
- 隨機擄女學生性侵狼 打悲情牌盼交保被駁回
- 關說警察銷單 林武忠丟高市議員職
- 聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味
- 跆拳正妹 棄護士改當警察
- 推特被川普兒追蹤 男星發文：「叫你老爸辭職吧」
- 毆打佔中民眾 7港警判兩年
- 《家禽禁運禁屠7天》雞源不缺 宜蘭還有白肉雞百萬隻
- 自由開講》回應教務主任們：雞兔何必要相比？P與Y無需綁在一起！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2/18重要財經新聞一覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分