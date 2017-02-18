一例一休難排班 長榮地勤找AI幫忙

2017-02-18 09:16

〔記者陳柔蓁／台北報導〕一例一休新制上路，對大型企業的人力安排是個挑戰。長榮地勤使用人工智慧（AI）優化排班系統，只花1個月就設計好新排班規則。

長榮地勤經理李建武以AI規劃地勤排班系統經驗，認為能夠有效簡化地勤人數的排班、運務，同時掌握人員成長速度、控制企業營運成本，最終能提升旅客服務品質。長榮地勤2015年起規劃地勤排班系統，讓1000多名、3班制地勤排班透明、公平，以任務導向讓職能與資歷搭配。因此AI存在的用意不是取代人，而是讓人力更有效率、更有價值。

IBM不僅硬體有名，也是大型企業的科技顧問，最新趨勢是用AI作為科技解決方案。IBM在昨（17）日舉辦2017新春記者會，提出台灣企業轉型所需迎戰的5大挑戰，其中1項議題是針對「勞動力及員工福祉變遷」，以科技觀點提出解決之道。

台灣IBM總經理黃慧珠表示，「我們希望能以共創（co-create）的夥伴角色，和產業先進一同利用科技為社會創造共好的未來。無論是FinTech科技金融、Watson解決方案、智能雲端服務、資安解決方案或是POWER硬體架構，都能協助產業升級或企業轉型，提升競爭力並帶來新的價值。而在追求社會進步的同時，我們也會重視科技倫理與社會的秩序。」