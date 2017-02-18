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歐股漲跌互見

2017-02-18  01:36

〔中央社〕投資人等待美國總統川普稅賦和貿易政策細節出爐之際，全球股市頻創新高後拉回修正，歐股今天漲跌互見，因安聯集團（Alliannz）和聯合利華（Unilever）走強，抵減銀行股跌勢。

倫敦FTSE 100指數上漲0.30%，收在7299.96。

法蘭克福DAX 30指數持平，收在11757.02。

巴黎CAC 40指數下跌0.65%，收在4867.58。

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