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陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作

2017-02-18  00:46

〔中央社〕官方新華社報導，中國大陸國務院副總理汪洋今天與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通電話，針對包括中美經濟合作等問題交換意見。報導未詳細交代。

美國總統川普（Donald Trump）一直批評北京當局藉由讓人民幣貶值，傷害美國企業和消費者。

北京政府本月稍早前表示，中國從未利用其貨幣當工具，獲取貿易優勢，也未尋求「貨幣戰」。

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標題：陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作


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