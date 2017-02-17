大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
2017-02-17 22:31
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月17日）開獎的第106000018期大樂透，頭獎摃龜；第106000041期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由高雄市旗山區永福街23巷4號的老街彩券行開出。
第106000018期大樂透中獎號碼為：「06、16、21、23、46、49；特別號：39」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共33注獲得，每注可得6萬1681元；肆獎共81注獲得，每注可得1萬6753元；伍獎共1624注獲得，每注可得2297元；陸獎共2115注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1833注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9413注獲得，每注可得400元。
第106000041期今彩539中獎號碼為「02、08、10、18、31」。頭獎開出1注，可得獎金800萬元；貳獎共208注獲得，每注可得2萬元；參獎共7272注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9058注獲得，每注可獲得50元。
第106000018期49樂合彩中獎號碼為「06、16、21、23、46、49」，四合1注中獎，可得獎金20萬；三合共65注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2080注中獎，每注可得1250元。
第106000041期39樂合彩中獎號碼為「02、08、10、18、31」，四合摃龜；三合共155注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5872注中獎，每注可得1125元。
第106000041期3星彩中獎號碼為「015」，正彩共19注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000041期4星彩中獎號碼為「4276」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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