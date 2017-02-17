李紀珠：確曾拜會公股行庫高層 爭取新壽保單送審

2017-02-17 20:41

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控兩個女人的戰爭，今天又有新劇碼。公股行庫今聯合發新聞稿，駁斥新光金總經理李紀珠說法，強調內部對於保險商品的篩選，訂有一套完備的審查標準，「不是誰來說上架、就能上架」，李紀珠晚間則回應，確曾拜會公股行庫高層，爭取新壽保單送審機會。

李紀珠說，過去新壽的保單在公股行庫的通路中，光是第一關送審的機會都沒有，更不要說要通過審核並且上架銷售。

李紀珠解釋，自己確實曾拜會公股行庫董座，目的是為了希望新壽的保單可以有送審的機會，並不是外界想像的，「光是靠拜會或打電話就能讓保單上架」。