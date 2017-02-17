打臉李紀珠？ 公股行庫：產品不是某人說上架就上架

2017-02-17 19:53

〔記者盧冠誠／台北報導〕新光金（2888）兩個女人的戰爭越演越烈，還燒到公股行庫，就有一位行庫主管不客氣表示，新光人壽的商品，不是「某人」說上架就上架。

新光金去年以千萬元年薪，重金禮聘前台灣金暨台灣銀行董座李紀珠，前往擔任總經理一職，李到任後，外傳與新光金董事長吳東進的長女吳欣盈不和。

吳欣盈認為李紀珠應協助新壽打通在公股行庫的通路，對此，李昨晚表示，自己親自拜訪土地銀行董事長凌忠嫄、合作金庫銀行董事長廖燦昌、第一銀行董事長蔡慶年，以及台企銀董事長朱潤逢等，五大公股銀行的通路已暢通。

不過，被點名的土銀、合庫銀、一銀、彰銀、台企銀等，傍晚全數發布新聞稿澄清。

彰銀表示，在保險商品銷售前，皆須先經行內相關部門依專業審慎評估，確認該保險商品符合客戶需求，依商品上架程序提請商品審議委員會審議通過，層層把關後，該保險商品始可上架，以此嚴謹的程序來確保客戶權益。

合庫銀更直接了當指出，目前架上並無新壽保險商品。