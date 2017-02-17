一例一休衝擊，花旗聯合勸募募款量縮水近1成。（記者李靚慧攝）

2017-02-17 16:31

〔記者李靚慧／台北報導〕第22屆花旗聯合勸募活動進入倒數，不過，今年受到景氣前景不明，及一例一休的衝擊，募款狀況大受影響，與去年同期相較，金額減少近1成，花旗（台灣）銀行因此決定將原本收藏的行銷品，全數提供拍賣，希望能湊足原定的募款目標。

花旗（台灣）銀行指出，該行與聯合勸募共同發起的勸募活動，今年已邁入第22年，今年的募款狀況較往年更為辛苦。去年（第21屆）總募款金額仍達1.1億元，但本屆考量景氣變化，已經募款目標下調至1億元，不過，目前仍有近一成的缺口待補足。

花旗銀行觀察，今年募款狀況欠佳的主因，除了企業戶因景氣前景不明，緊縮捐款額度外。許多原本設定「月捐500」的月捐戶，也因為「一例一休」所得降低，不得不停扣捐款。

花旗銀行接獲許多來電停扣的小額捐款戶，就明確表達因加班費降低、個人所得減少，無法負擔以往一年6000元的捐款額度。

聯合勸募秘書長朱紫碧分析，公益募款所面臨的挑戰，除了要有推陳出新的活動來吸引捐款人，募款狀況也因經濟環境不佳，捐款金額逐年下滑，不少較缺乏知名度與行銷募款能力的中小型社福團體，就因無法支應服務開銷，因而終止服務。他預期，未來各社福團體面臨的經費缺口恐更加嚴峻。

本屆花旗聯合勸募的募款期間即將進入尾聲，為了能在最後階段，募集所需資金，避免部分社福團體因募款募足被迫中止服務，花旗銀行與聯合勸募共同在台北市信義區香堤大道，開設「一起愛 愛不同」公益快閃店。2月18日起至27日止的活動期間內，花旗銀行將各類可愛造型的「安雞樂業」造型公仔、大型絨毛雞玩偶、小提袋提供義賣，呼籲民眾共襄盛舉。