| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救
 首頁 > 財經

新台幣收30.776元 升值1.6分

2017-02-17  16:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現量縮盤整格局，盤中由貶轉升，但幅度有限，終場以30.776元兌1美元作收，升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量為6.25億美元。

外匯交易員表示，台股漲勢暫歇，銀行間操作也轉趨保守，導致匯市觀望氣氛濃厚，預料明日補交易日，台灣全球股、匯獨家開市，量能還會持續萎縮。

新台幣今以30.810元開出，最高30.755元、最低30.839元，終場收30.776元。

廣告
  • 新台幣匯率今天呈現量縮盤整格局，盤中由貶轉升，但幅度有限，終場以30.776元兌1美元作收，升值1.6分。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率今天呈現量縮盤整格局，盤中由貶轉升，但幅度有限，終場以30.776元兌1美元作收，升值1.6分。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率 新台幣 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：新台幣收30.776元 升值1.6分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.