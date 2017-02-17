新台幣收30.776元 升值1.6分

2017-02-17 16:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現量縮盤整格局，盤中由貶轉升，但幅度有限，終場以30.776元兌1美元作收，升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量為6.25億美元。

外匯交易員表示，台股漲勢暫歇，銀行間操作也轉趨保守，導致匯市觀望氣氛濃厚，預料明日補交易日，台灣全球股、匯獨家開市，量能還會持續萎縮。

新台幣今以30.810元開出，最高30.755元、最低30.839元，終場收30.776元。