六輕環差不過 王文淵：無奈、遺憾

2017-02-17 19:02

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團今（17）日舉行媒體春酒，面對外界質疑「台塑是不是因為台灣不能投資跑去美國投資」，總裁王文淵喊冤表示，我生在台灣、是真正的台灣公民，如果可以當然想在台灣投資，委員王文潮則說「台灣是台灣，美國是美國，投資是分開的，台塑當然是想在台灣投資。」

針對美國德州廠投資近況，王文淵指出，投資金額原本是60億美元，2012年以來又增加50億美元，而120萬噸的乙烯將於2018年第2季量產，路易斯安那州則要投資94億美元。

王文淵也說，台塑面臨的困境就是「化工廠等於汙染」，六輕4.6、4.8、4.9期進行的環差，所有的硫化物、用水量、能耗排放量全部都減少，比原來的還低，但汙染物都降低還不能通過，這是很遺憾的事情。

王文潮也特別針對政府禁用石油膠感到很詫異，他表示，在美國石油膠是很環保的、政府鼓勵的，這是把廢棄物變成能源，但台灣搞不清楚卻說是汙染，故意扭曲，真的很讓人感到很失望。

而台塑集團總管理處總經理王瑞瑜則說，台塑集團不光只有石化業、塑化業，還有長庚醫院、長庚球場，未來將延伸到預防醫學，期待能夠扭轉台灣民眾對台塑的印象。