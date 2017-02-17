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行動式記憶體產值升高 占DRAM營收比達44.2％

2017-02-17  18:18

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，隨著智慧型手機應用普及，行動式記憶體營收占DRAM產值超過四成，第四季全球行動式記憶體產值高達55.05億美元，季成長約20%，占DRAM總營收的44.2%。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查顯示，在三星Note 7爆炸影響下，消費者購機需求紛紛轉向其他手機品牌，蘋果、華為與樂金等品牌出貨明顯提升，讓早已供不應求的DRAM市場供貨更為吃緊，帶動價格飆漲，使2016年第四季全球行動式記憶體產值高達55.05億美元，季成長約20%。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，以三大DRAM廠2016年第四季的行動式記憶體營收市占來看，三星半導體仍囊括過半的市占率，達61.3%，SK海力士居次，為24.2%，美光半導體為12.3%，三大主要DRAM廠的占比來到97.8%。從整體營收計算，2016年第四季全球行動式記憶體營收就占DRAM總營收的44.2%。

吳雅婷分析，DRAM原廠產能的擴張效應需等到2017下半年才會浮現，今年上半年的市場供需仍維持吃緊。2017年搭載6GB記憶體的高階智慧型手機已是各廠既定的走勢，中階手機也會到3／4GB的搭載量，預估2017年智慧型手機記憶體的需求位元成長仍將達30%以上，今年整年DRAM產業可望持續獲利。

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