遭控非法變更印鑑 台紙董座簡鴻文反擊：一切合法
2017-02-17 15:10
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙今早公告，公司印鑑遭董事長簡鴻文非法變更，簡鴻文下午發出聲明反擊，他身為公司董事長，為避免台紙公司的印鑑遭不法冒用，委由律師及會計師依法辦理印鑑變更事宜，一切合法，呼籲外界勿遭誤導。
1、 本人自103年6月經台灣紙業股份有限公司（以下簡稱「台紙公司」）股東會、董事會分別選任為董事、董事長以來，一貫兢兢業業、恪盡職責。緣本人擔任董事長當時，現任之余美玲總經理，係擔任董事長特助，故本人當時將公司大小章印鑑交其保管；因近期台紙公司內部發生紛擾，為避免公司印鑑遭不當或不法冒用，本人於106年2月3日親至台紙公司營業處所，要求相關人員返還台紙公司印鑑大章及本人之印鑑小章，憾遭無理拒絕，本人不得已只得向新營分局備案，以為存證，俾保公司權益並釐清權責。詎料，於106年2月6日竟發生未經本人同意，冒蓋台紙公司大小章，向經濟部商業司申請辦理二位監察人之解任變更登記事件，欲造成台紙公司全體監察人皆已解任之公示登記外觀？有心人此舉實令本人萬分錯愕！ 2、 本人身為台紙公司董事長，依法自有避免公司印鑑遭冒用致公司損害持續擴大之職責，故本人已於106年2月13日向台南地方法院提起民事訴訟，請求返還台紙公司印鑑，並檢附訴訟證明文件，委由律師及會計師依法辦理印鑑變更事宜，相關過程一切合法，絕非台紙公司重訊所謂有偽造文書之情事。 3、 懇請主管機關應導正台紙公司掌控重訊金鑰人員動輒發布不實或不當訊息之不法或不當行為，以正視聽並維資本市場資訊公開應即時、正確之秩序。
簡鴻文聲明全文如下：
1、 本人自103年6月經台灣紙業股份有限公司（以下簡稱「台紙公司」）股東會、董事會分別選任為董事、董事長以來，一貫兢兢業業、恪盡職責。緣本人擔任董事長當時，現任之余美玲總經理，係擔任董事長特助，故本人當時將公司大小章印鑑交其保管；因近期台紙公司內部發生紛擾，為避免公司印鑑遭不當或不法冒用，本人於106年2月3日親至台紙公司營業處所，要求相關人員返還台紙公司印鑑大章及本人之印鑑小章，憾遭無理拒絕，本人不得已只得向新營分局備案，以為存證，俾保公司權益並釐清權責。詎料，於106年2月6日竟發生未經本人同意，冒蓋台紙公司大小章，向經濟部商業司申請辦理二位監察人之解任變更登記事件，欲造成台紙公司全體監察人皆已解任之公示登記外觀？有心人此舉實令本人萬分錯愕！
2、 本人身為台紙公司董事長，依法自有避免公司印鑑遭冒用致公司損害持續擴大之職責，故本人已於106年2月13日向台南地方法院提起民事訴訟，請求返還台紙公司印鑑，並檢附訴訟證明文件，委由律師及會計師依法辦理印鑑變更事宜，相關過程一切合法，絕非台紙公司重訊所謂有偽造文書之情事。
3、 懇請主管機關應導正台紙公司掌控重訊金鑰人員動輒發布不實或不當訊息之不法或不當行為，以正視聽並維資本市場資訊公開應即時、正確之秩序。
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