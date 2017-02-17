三大法人買超16億 外資買超16億
2017-02-17 15:06
台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣16.2億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣16.2億元。
外資今天買超16.56億元，投信賣超8.88億元，自營商買超8.52億元。
台股今天跌11.49點，收在9759.76點，成交值新台幣942.49億元。
|106年02月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,369,431,070
|1,274,094,494
|95,336,576
|自營商（避險）
|4,143,859,139
|3,386,784,849
|757,074,290
|投信
|640,640,200
|1,528,476,649
|-887,836,449
|外資及陸資
|21,755,643,268
|20,099,457,742
|1,656,185,526
|合計
|27,909,573,677
|26,288,813,734
|1,620,759,943
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