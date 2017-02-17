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三大法人買超16億 外資買超16億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣16.2億元。（資料照）

2017-02-17  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣16.2億元。

外資今天買超16.56億元，投信賣超8.88億元，自營商買超8.52億元。

台股今天跌11.49點，收在9759.76點，成交值新台幣942.49億元。

106年02月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,369,431,070 1,274,094,494 95,336,576
自營商（避險） 4,143,859,139 3,386,784,849 757,074,290
投信 640,640,200 1,528,476,649 -887,836,449
外資及陸資 21,755,643,268 20,099,457,742 1,656,185,526
合計 27,909,573,677 26,288,813,734 1,620,759,943

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