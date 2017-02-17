福德坑太陽光電系統啟用 大同全台太陽能標案接單達70MWp

北市福德坑太陽光電系統啟用，大同全台太陽能標案接單達70MWp（記者李靚慧攝）

2017-02-17 14:19

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）去年得標台北市政府能源之丘福德坑環保復育園區太陽光電系統，今日正式啟用，該系統是台灣首座垃圾掩埋場太陽能發電站，也是大同首座高效能太陽能發電模組，預估一年發電量可達210萬度。

今日的啟用儀式，由台北市長柯文哲、大同公司董事長林蔚山、總經理林郭文艷共同揭牌。林蔚山指出，大同積極參與各縣市政府太陽光電標案，建置的發電系統，也將由地上型電廠，逐步發展至水上型電廠。

總經理林郭文艷表示，福德復育園區太陽光電系統，在得標後，大同團隊只花了3個月施工時間，就完成將近8,000片太陽能板設置，並於2017年1月10日完成掛錶併網，提前完工。

林郭文艷表示，大同在北市除了福德坑案外，還有北區、南區二個標案得標，預估完工後，總發電量達8MWp（千瓦）。目前大同在全台太陽光電標案的接單量達70MWp，已售電量達43MWp，去年售電收入已近4億元，剩餘的近30MWp接單量，將在今年內陸續完工售電。

北市福德坑復育園區標案總建置容量為2MWp（千瓦），每年發電量可達210萬度電，減碳量1,108公噸，等同2.8座大安森林公園 （112公頃林地）的碳吸附量，是目前台北市最大的單一太陽光電發電案場，也是台灣第一座垃圾掩埋場太陽光電發電站，更是全國第一個集環境教育、生態環保、綠能創電的再生能源示範園區。

根據建置的智慧能源管理系統即時監控數據顯示，自1月10日到今日上午，累積發電量已經超過15萬度，相當於減少約8萬公斤之二氧化碳排放量，約同1萬棵樹木一年的吸碳量。