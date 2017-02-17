遭台紙控非法變更印鑑 簡鴻文：自己的章為何不能刻

2017-02-17 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕台紙經營權風暴持續延燒，今早台紙發布重大訊息，指控董事長簡鴻文非法變更印鑑，已觸犯刑法偽造文書印章等罪。對於台紙指控，簡鴻文批惡人先告狀，並表示自己的章為何不能刻。

綜合媒體報導，對於台紙的指控，簡鴻文批台紙一派胡言，惡人先告狀，並說「我自己的印章為何不能刻」。簡鴻文表示，過去基於信任，將自己的印章給當時還是特助、現在是台紙總經理的余美玲保管。

簡鴻文表示，余美玲保管公司大、小章，是早有預謀的想法，現在想拿回印章卻受阻，他已向台紙附近的派出所備案。簡鴻文還說，台紙的重大訊息發布系統也已出問題，發布訊息未必是正確的。

台紙在今早發布重大訊息，指控董事長簡鴻文，在公司印鑑均無遺失、並在相關有權人員依法保管的狀況下，偽造並向經濟部商業司辦理印鑑變更申請，已觸犯刑法偽造文書印章等罪。