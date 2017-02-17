台股收盤下跌11.49點 報9759.76點
2017-02-17 13:38
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌11.49點，跌幅0.12％，報9759.76點，成交金額為942.49億元。
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