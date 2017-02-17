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量縮盤整 新台幣中午暫收30.777元

2017-02-17  12:31

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現量縮盤整的先貶後升格局，中午暫以30.777元兌1美元作收，升值1.5分，台北外匯經紀公司成交量降至3.89億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初一度貶破30.8元關卡，隨後在外商銀行拋匯，以及出口商賣出美元下，反轉走揚，上午交易區間主要落在30.75元至30.82元，波動範圍約7分。

外匯交易員指出，台股多於平盤附近震盪整理，匯市觀望氣氛也轉趨濃厚，銀行間交投傾向保守操作，導致量能萎縮。

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  • 新台幣中午暫以30.777元兌1美元作收，升值1.5分。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣中午暫以30.777元兌1美元作收，升值1.5分。（資料照，記者李靚慧攝）

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