台紙發布重大訊息 控董座簡鴻文非法變更印鑑

2017-02-17 10:05

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）今早發布重大訊息，控訴董事長簡鴻文在公司印鑑（含大小章）均無遺失、並在相關有權人員依法保管的狀況下，偽造並向經濟部商業司辦理印鑑變更申請，已觸犯刑法偽造文書印章等罪。台紙強調，已向經濟部商業司、台北地檢署等各司法單位請求救濟，以全力維護公司及投資人權益。

台紙是在昨（16日）於經濟部商業司公司登記案件進度查詢，發現董事長簡鴻文竟在106年2月14日涉嫌偽造公司印鑑，並行使該偽造公司印鑑，向經濟部商業司辦理公司印鑑變更申請。

台紙指出，依據台紙現行印鑑管理辦法規定，台紙公司各式印鑑，包括公司全銜章，均由總管理部管理；此外，該公司及所屬單位對內對外所須使用具代表性的印鑑，均應統一由總公司管理部發包雕刻。因此，台紙公司於經濟部商業司登記之印鑑大小章，應統一由總公司管理部發包雕刻，非董事長在內的任何人可以任意刻製。

台紙強調，公司的印鑑大小章，目前均由公司相關有權同仁依規定保管中，並未發生任何遺失的情形。由於簡鴻文的印鑑變更申請尚在進行中，台紙強調，已向主管機關請求救濟，以阻止印鑑變更完成。