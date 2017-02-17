| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道一號3車追撞釀回堵 2車翻覆1駕駛受傷 台紙發布重大訊息 控董座簡鴻文非法變更印鑑
 首頁 > 財經

台紙發布重大訊息 控董座簡鴻文非法變更印鑑

2017-02-17  10:05

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）今早發布重大訊息，控訴董事長簡鴻文在公司印鑑（含大小章）均無遺失、並在相關有權人員依法保管的狀況下，偽造並向經濟部商業司辦理印鑑變更申請，已觸犯刑法偽造文書印章等罪。台紙強調，已向經濟部商業司、台北地檢署等各司法單位請求救濟，以全力維護公司及投資人權益。

台紙是在昨（16日）於經濟部商業司公司登記案件進度查詢，發現董事長簡鴻文竟在106年2月14日涉嫌偽造公司印鑑，並行使該偽造公司印鑑，向經濟部商業司辦理公司印鑑變更申請。

台紙指出，依據台紙現行印鑑管理辦法規定，台紙公司各式印鑑，包括公司全銜章，均由總管理部管理；此外，該公司及所屬單位對內對外所須使用具代表性的印鑑，均應統一由總公司管理部發包雕刻。因此，台紙公司於經濟部商業司登記之印鑑大小章，應統一由總公司管理部發包雕刻，非董事長在內的任何人可以任意刻製。

台紙強調，公司的印鑑大小章，目前均由公司相關有權同仁依規定保管中，並未發生任何遺失的情形。由於簡鴻文的印鑑變更申請尚在進行中，台紙強調，已向主管機關請求救濟，以阻止印鑑變更完成。

廣告
  • 台紙董事長簡鴻文。（資料照，記者李靚慧攝）

    台紙董事長簡鴻文。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台紙 簡鴻文
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：台紙發布重大訊息 控董座簡鴻文非法變更印鑑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.