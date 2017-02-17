2/17重要財經新聞一覽

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2017-02-17  09:36

自由時報財經︰傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發

中國界面新聞等多家媒體報導，中國大潤發的控股公司高鑫零售今將召開董事會，除討論財報與股息配發，傳將拍板引入策略投資人；阿里巴巴和中國大潤發母公司高鑫零售已密談2個多月，不過雙方都尚未出面回應或否認。

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傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發

蘋果日報財經︰吳欣盈 李紀珠 言辭再交鋒

新光金控去年9月以年薪超過千萬重金禮聘李紀珠擔任新光金總經理與新光人壽副董，外界卻傳出她與新光金董事長吳東進長女吳欣盈不和，吳欣盈昨親上火線，強調對事不對人。而一直保持沉默的李紀珠昨天更首度高分貝回應，強調近來沉默是因董事長吳東進希望維持公司和諧，並提出4點聲明，強調自己身為總經理，自然有扛營運責任，並不是如外界所言沒有KPI。

工商時報財經︰中國大潤發想嫁 3家搶親

外傳大陸零售業龍頭高鑫將攜手中國最大電商阿里巴巴，潤泰集團總裁尹衍樑16日明確表示：「高鑫旗下的中國大潤發姑娘要出嫁，追求者有三家！」他指出，洽談的不只阿里巴巴，還包括馬化騰的騰訊、張近東的蘇寧，中國電商3大巨頭都正向中國大潤發求婚；「只是婚期何時、嫁妝多少？現在還不知道。」

中國時報財經︰推動車輛自製率 隱形殺手

國道5號發生遊覽車翻覆，造成重大死傷意外，30多年來，遊覽車重大傷亡事故層出不窮，業界人士指出，外界總是將矛頭指向交通部與勞動部管理不善，忽略了台製車身結構強度不足，與推動車輛自製率及附加價值率的經濟部有很大關係。

經濟日報財經︰股市當沖降稅案恐擱淺

台股價量齊揚，當沖降稅不急了？行政院長林全昨（16）日與民進黨立委「便當會」，有立委反映股市現在很熱，降稅已無急迫性，不必列入優先法案，政院尊重立院，下周行政、立法協調會報作最後確認。

星島日報財經︰連日成交破千億 港股大時代重臨

港股「新大時代」升勢未完，騰訊（700）接力上升，恒指一舉升穿24000點關收市。市場資金充裕，成交多達1076億元，是連續兩天錄得逾千億元成交，是2015年8月以來首次。港股總市值昨天升至27萬億元，由上周一（2月6日）展開升浪起計，港股總市值增長約1萬億元。

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  • 中國大潤發去年10月傳出山東的濰一廣場店熄燈，為西進19年首例，現又傳阿里巴巴可能入股，顯示在電商崛起的浪潮下，身為中國零售量販龍頭的大潤發也難逃衝擊。圖為大潤發中國上海分店。（資料照，記者楊雅民攝）

    中國大潤發去年10月傳出山東的濰一廣場店熄燈，為西進19年首例，現又傳阿里巴巴可能入股，顯示在電商崛起的浪潮下，身為中國零售量販龍頭的大潤發也難逃衝擊。圖為大潤發中國上海分店。（資料照，記者楊雅民攝）

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