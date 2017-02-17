美股漲勢恐歇 歐洲股市收低
2017-02-17 02:04
〔中央社〕世界股市今天大都走弱，投資人紛紛獲利出場，主因擔心華爾街股市恐將很快結束連創新高的漲勢，以及對美國總統川普的憂慮再起，歐洲主要股市同步收黑。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.3%，收在7277.92點。
法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.3%，收在11757.24點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%，收在4899.46點。
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