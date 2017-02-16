英飛凌：收購Wolfspeed Power可能遭美國擋下

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）透露，其併購美國Wolfspeed Power的交易，很可能遭CFIUS以國家安全為由封殺。（路透）

2017-02-16 22:40

〔記者盧永山／台北報導〕美國外商投資委員會（CFIUS）經常以國家安全為由，阻擋中國企業在美國的併購交易，讓中國總是氣得跳腳，認為美國只鎖定中國。但德國晶片大廠英飛凌（Infineon）透露，其併購美國Wolfspeed Power的交易，很可能遭CFIUS以國家安全為由封殺。顯示美國是一視同仁！

英飛凌去年7月宣布，將斥資8.5億美元收購美國LED大廠科銳（Cree）旗下的Wolfspeed Power，Wolfspped專門製造使用氮化鎵（gallium nitride）的裝置。氮化鎵是一種敏感的化合物，可用來製造用途廣泛、性能強大的新一代微電子晶片，運用於軍事用途上。

先前中國GO Scale Capital和金沙江創業投資基金組成的一個財團，想以29億美元收購荷商飛利浦旗下的照明事業Lumileds多數股權，就因為Lumileds的發光二極體技術也使用氮化鎵，所以遭CFIUS封殺。

英飛凌執行長普洛斯（Rheinhard Ploss）2月16日在股東會上表示：「我們很可能無法按照原定計畫完成這筆收購案，甚至永遠不可能。」

英飛凌2月8日表示，該公司擔心這筆已獲同意的交易可能會告吹，顯示還有補救的空間，但普洛斯在股東會上指出，CFIUS已經說這筆交易危及美國國家安全，代表已無方法可以補救。

英飛凌曾與CFIUS進行討論，但普洛斯拒絕說明細節。

被問即英飛凌是否透過特定的補救措施來挽救這筆交易，英飛凌董事賈塞爾斯（Helmut Gassels）在股東會上表示：「我們正與科銳討論要用什麼方法解除CFIUS的疑慮，但我們認為不可能解除疑慮。」