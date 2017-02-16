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威力彩摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-02-16  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月16日）開獎的第106000014期威力彩，頭獎摃龜；第106000040期今彩539，頭獎1注中獎，可獲得新台幣800萬元，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓的「億財彩券行」開出。

第106000014期威力彩中獎號碼為：第1區「06、12、14、15、20、24」，第2區「07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共39注獲得，每注可得2萬元；伍獎共207注獲得，每注可得4000元；陸獎共1563注獲得，每注可得800元；柒獎共2681注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬4712注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬2978注獲得，每注可得100元；普獎共3萬3098注獲得，每注可得100元。

第106000040期今彩539中獎號碼為「02、03、16、23、34」頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共243注獲得，每注可得2萬元；參獎共8229注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬3365注獲得，每注可獲得50元。

第106000014期38樂合彩中獎號碼為「06、12、14、15、20、24」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共126注中獎，每注可得5750元；二合共2916注中獎，每注可得750元。

第106000040期39樂合彩中獎號碼為「02、03、16、23、34」，四合4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8825注中獎，每注可得1125元。

第106000040期3星彩中獎號碼為「675」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000040期4星彩中獎號碼為「7950」，正彩共12注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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