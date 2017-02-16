保時捷傳將收回代理權 直接在台設分公司

2017-02-16 21:00

〔記者楊雅民／台北報導〕豪華車市場搶搶滾，全球汽車品牌紛紛直接投資台灣，市場傳出保時捷（PORSCHE）汽車原廠將收回台灣代理權，與目前台灣總代理直接在台灣合資成立分公司。

保時捷汽車這幾年在台灣市場非常熱銷，常常供不應求，包括PORSCHE 911跑車、Cayenne、Macan及Panamera，只要新車一上市就造成搶購。

去年在台灣年銷量3445輛，在豪華車市佔率達4.6%，銷售排名第6名。

市場預期，保時捷若直接來台成立分公司，未來將挹注更多資源在台灣市場，豪華車市場競爭將更為激烈。

總代理永業汽車今天也發表全新Panamera車系，一共導入5款最新Panamera車型包括 Panamera、Panamera 4、Panamera 4S、Panamera 4S Diesel，以及 Panamer Turbo在台上市。