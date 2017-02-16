台股成交量大增61％ 金管會：外資與散戶齊步進場

台股成交量持續放大，金管會今天強調，這次進場不僅外資，還有散戶。（記者王孟倫攝）

2017-02-16 21:01

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近日盤中一度攻上9800點，成交量也明顯放大。金管會證期局今天公布最新統計，今年2月集中市場的日均量達1130億元，較1月成長61.4%，金管會強調，從數字來看，散戶（本國自然人）與外資法人均同步進場，並非只有外資單一資金。

根據經驗，過去數次台股準備攻萬點前夕，常常遭到外資法人逆襲，突然瘋狂大賣持股、幾乎把台股當提款機，也導致小散戶損失慘重。

由於今年2月以來，大盤指數持續盤堅上攻，類股輪動上漲，成交量也明顯擴大，卻引起部分市場人士高度疑慮，「會不會這次台股向萬點叩關，其實只是外資資金炒作而已？」「未來是否將再度上演、外資拋棄台股大賣之戲碼？」

對此，金管管證期局副局長張振山表示，台股這波量能擴大，並非部分謠傳僅有外資捧場買進，事實上，散戶這次同樣也積極加碼，本土法人（投信與自營商）也持續進場；他強調，這顯示台股基本面不錯，大家對股市具有相當信心。

首先，從成交量來看，根據金管會統計，截至2月14日止，2月集中市場日均量為1130.1億元，相對1月的700.01億元，顯示農曆年後台股量能增加約430億元、增幅高達61%。

其次，從投資金額佔台股整體比重來看，外資比例由1月的30.4%增至30.66%，自然人則由52.3%增至53.48%，換言之，對於台股攻萬點，不只外資發揮「點火效果」，散戶也同步踴躍買進。