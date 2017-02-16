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撇清與李紀珠不和 吳欣盈：基於董事職責就事論事

2017-02-16  21:11

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控總經理李紀珠與新光金大公主吳欣盈之間屢爆不和，被外界形容是「兩個女人的戰爭」，吳欣盈今天首度公開說明，坦言確曾在董事會向李紀珠提出三大問，但她是基於新光金董事的職責，希望對方把數字績效秀出來，卻迄未獲得李紀珠回應。

個性直率的吳欣盈，今天站出來闢謠，一次把投資、婚姻及與李紀珠間的關係說清楚，她說「有就有，沒有就沒有，自己不容許遭受抹黑。」

吳欣盈今天說，李紀珠是career woman（職場女強人），自己也很欣賞她，不過她也坦言，確曾在董事會向李紀珠提出三大問，但這是基於董事的職責，就事論事。

吳欣盈說，再者，先前傳出2008年新光金投資虧損，是大環境系統性風險所致，不是她下的決策；最後則是婚姻，她強調婚姻問題現在已經進入訴訟階段，其實也不方便再多說，但自己絕對站得住腳。

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  • 新光金大公主吳欣盈出面發表三大澄清。（新光金提供）

    新光金大公主吳欣盈出面發表三大澄清。（新光金提供）

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