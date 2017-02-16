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查緝公益彩券人頭戶 財部：2759人銷售資格遭吊銷

2017-02-16  21:26

［記者吳佳蓉／台北報導］嚴查公益彩券人頭戶，財政部國庫署表示，統計去年一整年，就查高達2759件非本人銷售，或將經銷證轉讓、轉出等涉及「人頭戶銷售」的違規情形，之中又以立即型經銷商（主要銷售刮刮樂）違規罪多，高達2742件，違規者全都遭吊銷經銷證處罰。未來也將持續加強查緝，也鼓勵民眾檢舉。

國庫署官員表示，針對經銷商營業情形，台灣彩券公司及財部都會進行定期及不定期查核，若發現重大違規情事，就會吊銷經銷商資格。統計去年被吊銷經銷證的經銷商，就高達3183人，之中有2759件違規情形與人頭戶有關，包括非本人親銷售、將經銷證轉讓、出租或以共同出資名義將經銷商權利轉讓給他人。

其中，立即型經銷商人頭戶的查獲件數，又高於電腦經銷商。官員指出，特別是遊走型的立即型經銷商，非本人銷售情形最嚴重，去年有2595件。而與電腦型經銷商共用店面的立即型經銷商，去年也有144人因半年連續4次以上未出現在銷售處所而遭取消資格。

另一方面，值得留意的是，除人頭戶外，去年因被查獲有兼營地下六合彩的違規經銷商，也達128人，其中立即型82人，電腦型46人，且違規人次逐漸上升。比起立即型經銷商主要是因人頭戶情形遭吊銷經銷證，電腦型經銷商遭取消資格的主因，則以兼營六合彩為主。未來會持續與檢調合作查緝。

國庫署表示，為防止人頭戶及兼營地下六合彩等行為，台彩定期每月會對電腦型經銷商展開兩次查核，每3個月會確認一次立即型經銷商的銷售情形及地點，每季也會不定期進行一定程度抽查，財部每年也會有兩次業務查緝。加上檢調機關及檢舉情報協助，未來會更落實查核，以保障正派、合規經營經銷商的權益。

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  • 圖為財政部長許虞哲（左）及國庫署長阮清華（右）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    圖為財政部長許虞哲（左）及國庫署長阮清華（右）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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相關關鍵字： 人頭戶 人頭戶銷售 公益彩券 公益彩券人頭戶
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