我經濟自由度目標 3年內擠進前10名

2017-02-16 20:52

〔記者陳梅英／台北報導〕美國智庫傳統基金會與華爾街日報共同發佈的《2017經濟自由度》排名，台灣今年進步三名到11名，為歷年最佳成績，國發會不以此為滿足，希望透過司法改革、放寬外人投資以及公司法修正等努力，盼三年內擠進前十名。

國發會法協中心專門委員吳家林表示，台灣今年經濟自由度綜合評分是76.5分，較去年74.7分增加1.8分，與排名第十的智利，只有小數點的差距，若不是在「投資自由」部分被扣了10分，今年可能已經擠進前十名。

經濟自由度評比分成法律制度、政府規模、監管效率以及市場開放等四領域，各由三項指標構成，我國今年在法律制度中的「財產權」分數進步最多，排名從15名升至13名，但在市場開放領域的「投資自由」卻一口氣被扣了10分，排名第73名，掉了39名。

吳家林指出，這與我國對外資審核程序及外資投資業別限制有關，若今年經濟部重新將外人投資條例限制鬆綁，比如一定金額下不需審查，則我國明年在「投資自由」這項指標上就有機會把這扣掉的10分再加回來。

此外，去年司法院線上起訴系統啟用，美國傳統基金會尚未納入評分，加上新政府積極推動司法改革，對台灣「司法效能」指標有正面貢獻；經濟部目前正在進行公司法修法，也持續簡化公司登記程序等，吳家林認為，在新政府的努力下，最慢三年內，台灣在經濟自由度排名一定可以擠進前十名。

不過今年台灣開始實施一例一休，以傳統基金會立場，勢必會認為該政策對資方不利，可能會對台灣「勞動自由」這項指標分數有所影響，但吳家林評估，影響不大，主要是台灣在這項指標上，今年排名115名，向來就屬於較落後指標，這與台灣勞工僱用缺乏彈性有關，從另一方面來說，也可以說台灣對勞工較為保護。