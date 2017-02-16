2017台灣精品獎 25廠商30件產品獲獎
〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會舉辦的2017台灣精品獎，昨（15）日揭曉，共25家廠商，30件產品獲獎，近8成與政府力推的五大創新產業相關，例如大銀微系統、慶鴻與智慧製造相關；巨大電動自行車主攻銀髮的長照產業。
外貿協會董事長黃志芳表示，台灣精品代表台灣產品的創新價值，貿協將集中火力，將這些優質產品背後的品牌，推向國際，包括成熟及新南向市場。
本屆獲獎產品，近8成與政府推動的五大創新產業相關，例如工業4.0智慧製造項目下，有「大銀微系統」的氣浮達摩、「慶鴻」的線切割機。健康照顧則有「晉弘」的數位行動眼底攝影機，透過網路傳送至遠端製作電子病例；另外還有「巨大」的Full E+電動自行車，透過電動助力讓銀髮族享受登山越野之樂趣，讓健康照護產業走向數位化與人性化。
其他得獎產品包括：面板廠群創的100吋4K2K液晶電視模組、安控廠圓展的自動追蹤影像視訊攝影機、茂森的無線指環條碼掃描器、元太的32吋電子紙等等。
此外，台灣精品獎今年也首度舉辦論壇，邀來歐、美、日的行銷大師也是精品獎評審委員，分享品牌行銷國際的成功關鍵。論壇吸引超過600人參與盛會。
主持論壇的外貿協會秘書長葉明水表示，台灣精品在「設計面」已擺脫傳統硬體，轉向重視服務與消費者經驗；在「研發面」則須重視國際市場區隔化；「品質面」應提供加值解決方案。
論壇多位主講人也分別提出建言。英國設計週獎創辦人Warren Hutchinson建議，台灣產品推向國際時，可結合在地文化及故事，訴諸情感來推廣。美國匹茲堡發明展評審召集人Andrej Skrinjar說，台灣的硬體製造能力已受國際肯定，下一步應投入更多心力在軟體創新，才能提高附加價值。
日本戴明獎委員押村征二郎表示，品質是品牌力的關鍵，必須注重全面品質管理（Total Quality Management，TQM），建議台灣精品獎可導入TQM機制，協助廠商提升顧客滿意度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 王勝偉可望當複翁 月薪50萬非夢事
- 健康醫療》提升後山癌症醫療 東基籌建癌症大樓
- 小白狗身中32顆BB彈 獸醫：術後恢復良好
- 網球》謝淑薇要被「告死」？ 網協兩信函澄清絕無此事
- 司機姊姊爆料 蝶戀花用將報廢拼裝車
- 汪笨湖辭世 總統府：難過不捨
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 軟骨師女星演「貞子」 驚悚《七夜怪譚》嚇破膽
- 藍委抱怨不參加黨團大會 洪秀柱：黨中央不是去備詢
- 假冒中國最高檢察長 台集團詐騙對岸女教授9千萬
- 自由談》大臣除了一張嘴
- 水餃被吃光 啃老男亂刀追殺哥哥
- 情人節想起舊愛 百里大追蹤砍她新歡
- 健康醫療》太罕見！ 高雄女子有7顆脾臟
- 空品差加回收場悶燒濃煙 新化居民譙爆
- 美班機起飛時遭「鹿擊」右翼受損急返航
- 南韓練習生高空險墜樓 鏟肉追子瑜
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- （影音）Max成「人體留聲機」甜喊賴佩霞奶奶
- 大批毒品藏樓梯間鞋盒 以為神不知鬼不覺…
- 禁宰禽令已下 雞肉攤：明天仍買得到雞鴨
- 火爆農夫！帶槍下田傷人被法辦
- 228連假 桃園27、28日路邊停車採週六費率
- 鄧超大媽照曝光 嗆孫儷「讓你看看什麼叫母愛」
- 高雄檢警緝毒三度全國第一 檢察長、局長頒獎
- 搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪
- 楊甦棣：新的AIT大樓將出現陸戰隊之家
- 學測成績今寄發 23校試辦直接錄取
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- 柯文哲喊年底前WiFi全面啟用 北捷：尚未招標成功
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 學測成績公佈 私校祭出高額入學獎學金搶人
- 淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中
- 蔡最快3/1接文總會長
- 禽類禁宰 全台土雞將大缺貨
- 福伯駕機險撞百人客機 飛行執照恐吊銷
標題：2017台灣精品獎 25廠商30件產品獲獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email