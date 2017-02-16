2017台灣精品獎 25廠商30件產品獲獎

2017-02-16 20:46

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會舉辦的2017台灣精品獎，昨（15）日揭曉，共25家廠商，30件產品獲獎，近8成與政府力推的五大創新產業相關，例如大銀微系統、慶鴻與智慧製造相關；巨大電動自行車主攻銀髮的長照產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣精品代表台灣產品的創新價值，貿協將集中火力，將這些優質產品背後的品牌，推向國際，包括成熟及新南向市場。

本屆獲獎產品，近8成與政府推動的五大創新產業相關，例如工業4.0智慧製造項目下，有「大銀微系統」的氣浮達摩、「慶鴻」的線切割機。健康照顧則有「晉弘」的數位行動眼底攝影機，透過網路傳送至遠端製作電子病例；另外還有「巨大」的Full E+電動自行車，透過電動助力讓銀髮族享受登山越野之樂趣，讓健康照護產業走向數位化與人性化。

其他得獎產品包括：面板廠群創的100吋4K2K液晶電視模組、安控廠圓展的自動追蹤影像視訊攝影機、茂森的無線指環條碼掃描器、元太的32吋電子紙等等。

此外，台灣精品獎今年也首度舉辦論壇，邀來歐、美、日的行銷大師也是精品獎評審委員，分享品牌行銷國際的成功關鍵。論壇吸引超過600人參與盛會。

主持論壇的外貿協會秘書長葉明水表示，台灣精品在「設計面」已擺脫傳統硬體，轉向重視服務與消費者經驗；在「研發面」則須重視國際市場區隔化；「品質面」應提供加值解決方案。

論壇多位主講人也分別提出建言。英國設計週獎創辦人Warren Hutchinson建議，台灣產品推向國際時，可結合在地文化及故事，訴諸情感來推廣。美國匹茲堡發明展評審召集人Andrej Skrinjar說，台灣的硬體製造能力已受國際肯定，下一步應投入更多心力在軟體創新，才能提高附加價值。

日本戴明獎委員押村征二郎表示，品質是品牌力的關鍵，必須注重全面品質管理（Total Quality Management，TQM），建議台灣精品獎可導入TQM機制，協助廠商提升顧客滿意度。