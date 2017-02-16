中普經營權之爭 經濟部中辦：兩不相幫

2017-02-16 19:15

〔記者黃佩君／台北報導〕中石化旗下中普氣體驚爆經營權之爭，董事長林克銘控訴經濟部中部辦公室便宜行事，使他無法執行董事長職權。中辦代理主任許正宗表示，中辦一切依法並未偏袒，之前中石化要求印鑑變更，卻歷經六次補件、歷時半年仍無法出具有效的董事會簽到紀錄及議事錄；而目前中普董事長懸缺，中辦雖核准美商在4月12日前召集臨時股東會，並未允許其提出的解散公司議程。

中石化今發佈新聞稿，表示旗下中普氣體因中辦便宜行事，屢次對中石化變更公司印鑑等事項不作為，導致董事長林克銘無法執行董事長職權，而身為監察人的中石化總經理余建松更無法對該公司進行查帳，明將大動作開記者會說明。

中辦代理主任許正宗表示，中普氣體為中石化及美商普萊克斯合資，當初合資契約即是中石化股份49%、普萊克斯51%，但中石化方擔任董事長；在此結構下，因董事長為少數派，雙方經營理念不同即恐有紛爭。

許正宗也解釋，2014年中普補選出林克銘為董事長，但普萊克斯提出委任關係不存在，直到2016年11月1號法院判決確認林克銘為董事長，中辦當月9日即撤銷普萊克斯的變更登記；但因林克銘董事長任期2014年8月即屆滿，因此2015年選出的美方派董事長當然失效，目前中普沒有董事長。

許正宗說，普萊克斯掌握到董事長當然失效狀況，1月13日提出自行召集臨時股東會，要求討論三項議案，包括解散公司、變更公司章程及改選董事監察人。中辦考量公司目前經營正常，顧及雙方和諧及參考之前法院判例，並未允許解散公司納入議案，且目前臨時股東會也尚未召開。

對中石化控訴印鑑之爭，許正宗也說，中石化提出印鑑變更申請，但中辦要求其提出董事會議事錄及簽到簿，中石化歷經六次補件、歷時半年均無法提出，因此無法同意。但去年底中石化提出時，因資料完備，中辦五天就完成同意，並未刻意刁難。

許正宗也表示，中辦基於官方立場不可能偏袒，且目前公司營運正常，不希望雙方相爭造成不好的下場，其合資契約設計原意應是要求良性平衡，但因兩邊不和睦造成經營權之爭，才有今天的局面，第三者或裁定者，有時也很難介入。