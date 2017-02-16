力挺政府經濟政策 台銀董座「雙箭齊發」
2017-02-16 19:54
〔記者盧冠誠／台北報導〕為力挺政府經濟政策，國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠雙箭齊發，今日宣布已成立都更及新南向金融小組，特別是未來將擴大辦理僑生返台的助學貸款，儘快培訓未來東南亞語言人才。
呂桔誠指出，台銀去年第4季成立都更金融小組，處理業務不光只有融資，還包括信託、證券化，以及投資機會等，目前已承作23筆融資，總金額250億元，現在動支比率約3成。
呂桔誠表示，還在商談中的都更尚有25件，其中8件為台銀自有土地，包括台北市庫倫街1公頃土地，以及高雄市往小港機場方向5公頃土地，那塊素地會配合高雄市政府規劃辦理。
據了解，台銀在台中市靠近台中港附近還有40公頃土地可供都更使用，合計全台上看50公頃。
新南向政策方面，呂桔誠表示，現已瞄準東協4國，其中，菲律賓會直接申設分行，越南、印尼、泰國則會設置辦事處。此外，可望於第3季開業的雪梨分行，屆時將成為台銀第12家海外分行。
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