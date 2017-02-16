北美市場換機潮 可望帶動威潤今年營收雙位數成長
2017-02-16 19:46
〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）受惠北美市場車機換機潮激勵，今年恢復成長，法人預估，今年營收可望有雙位數的成長，挑戰3億元，進入測試階段的日本、中國廠商訂單挹注下，明年營收可望上看5億元。
發展智慧物流、車聯網市場的威潤，去年因歐洲市場受到價格競爭、營運未如預期，全年營收2.72億元，年衰8.65%。
威潤董事長湯潤闊指出，去年歐洲市場表現不佳，而今年北美市場將出現2G車機轉到4G的＂4G元年＂在換機潮帶動下，可望繳出不錯的成績。
威潤去年2G、3G產品佔營收比重分別為60%、40%，今年在4G產品出貨下，今年2G、3G、4G產品佔營收比重分別為30%、40%、30%。
湯潤闊表示，目前已經透過日本汽車大廠TOYOTA的牽線，取得M廠的售後市場（AM）專案訂單，該廠商將在10個國家推出試水溫的新品共1400台，如果順利，明年出貨可望出現大躍進。
另外，也與中國前十大物流業者合作，產品已進入測試階段，若進行順利，明年也可望有不錯的表現。
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