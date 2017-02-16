台股回檔 台銀：多頭格局未變 將伺機加碼

2017-02-16 17:44

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今天回檔修正，展望後市，國銀龍頭台灣銀行主管表示，考量外資匯入及經濟基本面好轉，目前多頭格局尚未改變，會擇機進場加碼。

台銀主管指出，台銀最高持有台股部位曾超過100億元，目前則在60至70億元間，如果加權指數跌破9000點大關，會更顯著擇優布局。

「大盤若跌破9000點，當然是很好的買點！」華南銀行主管也說，內部現階段長、短期投資台股部位約150億元，其中大概有一半是金融股；整體來看，今年預估有30至50億元加碼空間，只要評價合理就會進場。

華銀主管表示，華銀去年財務操作成績不錯，稅前盈餘達45億元，若再加上高鐵的特別股股息，全年來到50億元左右，創下歷史新高，希望今年可以維持相當的獲利水準。

除了股市外，華銀主管指出，今年會增加台、外幣債券投資約828億元，並因應美國聯準會（Fed）升息啟動風險考量，調整債券存續期間，以及增加持有到期部位。

台銀主管表示，內部握有台債規模1000億元上下，總行外幣債券部位大概有20億美元，海外分行亦持有外幣債券在10至20億美元間，債券投資主要列於「備供出售」項下，短trade（交易）很少。