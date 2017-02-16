| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫
 首頁 > 財經

台股回檔 台銀：多頭格局未變 將伺機加碼

2017-02-16  17:44

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今天回檔修正，展望後市，國銀龍頭台灣銀行主管表示，考量外資匯入及經濟基本面好轉，目前多頭格局尚未改變，會擇機進場加碼。

台銀主管指出，台銀最高持有台股部位曾超過100億元，目前則在60至70億元間，如果加權指數跌破9000點大關，會更顯著擇優布局。

「大盤若跌破9000點，當然是很好的買點！」華南銀行主管也說，內部現階段長、短期投資台股部位約150億元，其中大概有一半是金融股；整體來看，今年預估有30至50億元加碼空間，只要評價合理就會進場。

華銀主管表示，華銀去年財務操作成績不錯，稅前盈餘達45億元，若再加上高鐵的特別股股息，全年來到50億元左右，創下歷史新高，希望今年可以維持相當的獲利水準。

除了股市外，華銀主管指出，今年會增加台、外幣債券投資約828億元，並因應美國聯準會（Fed）升息啟動風險考量，調整債券存續期間，以及增加持有到期部位。

台銀主管表示，內部握有台債規模1000億元上下，總行外幣債券部位大概有20億美元，海外分行亦持有外幣債券在10至20億美元間，債券投資主要列於「備供出售」項下，短trade（交易）很少。

廣告
  • 台股今創兩年高9869點後翻黑。展望後市，國銀龍頭台灣銀行主管表示，目前多頭格局尚未改變，會擇機進場加碼。（翻攝雅虎股市）

    台股今創兩年高9869點後翻黑。展望後市，國銀龍頭台灣銀行主管表示，目前多頭格局尚未改變，會擇機進場加碼。（翻攝雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北股市 台股 台銀
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：台股回檔 台銀：多頭格局未變 將伺機加碼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.