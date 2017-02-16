中普氣體經營權之爭 董座林克銘明將說明
2017-02-16 15:49
〔記者張慧雯／台北報導〕擔任中普氣體董事長整整4年，林克銘不但進不了公司大門，更無法執行董事長職權，而身為監察人的中石化總經理余建松更無法對該公司進行查帳，兩人將於明（16）日召開記者會。
中普氣體是由中石化與美國Praxair Inc.於1999年2月合資成立，中石化持股49%、Praxair持股佔51%，董事長由中石化指派林克銘、總經理由美商指派，但4年前雙方心生嫌隙、出現經營權爭奪紛爭。
中石化指出，經濟部中部辦公室便宜行事，屢次對中石化變更公司印鑑等事項不作為或百般刁難，即使法院判決確認林克銘為董事長，中辦仍視若罔聞，但在美商要求全面控制中普氣體公司時卻予取予求，這不僅涉及本土外資企業合資問題，更衝擊國內科技產業及地方發展。
中石化解釋，中普氣體是國內唯一的氣體公司，供應台積電、聯電等其他高科技晶圓廠氣體原料，其對台灣整體IC產業具有舉足輕重的關鍵地位，由於業務成長迅速，美商仗著只比中石化多2%股權身分，竟有意併吞整個中普氣體公司，國內高科技業者恐怕得面臨吞下遠比國外更高價的氣體價格增加營運成本。
中石化也說，美商指定委派的總經理一手遮天，違反公司治理準則一再阻擋中石化行使股東權益，並意圖修改公司組織章程要脅解散公司，內部員工該何去何從？地方發展恐陷入絕境！為社會公義中石化決定親上火線站出來召開記者會說明真相。
2月17號（週五）上午10點20分，中石化將召開記者會，由中普董事長林克銘親自說明。
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